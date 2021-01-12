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Кулеба про російську COVID-вакцину: "пропаганди більше, ніж ефективності"

Київ, Вівторок 12 січня 2021 12:48
Кулеба про російську COVID-вакцину: "пропаганди більше, ніж ефективності"
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія перевищує ефективність своєї вакцини від коронавірусу "Супутник V". Він також назвав усі розмови щодо неї проявами гібридної дискусії.

Про це Дмитро Кулеба розповів в ефірі "Сніданку".

"Я хочу чітко сказати, що пропагандистські можливості "Супутника" набагато перевищують його реальні можливості та ефективність. Остаточних результатів досліджень щодо "Супутника" немає", - сказав міністр.

За словами голови відомства, це лише медичний показник, однак набагато важливіший для РФ є пропагандистський фактор.

"Нам нав'язують думку, що "вас всі кинули, а ми братній народ стоїмо і готові допомогти", - роз'яснює Кулеба.

Він додав, що Росія таким чином дбає лише про нав'язування своєї пропаганди та ідеологій шляхом постачання своєї вакцини від коронавірусу на територію України.

Нагадаємо, раніше харківська компанія "Біолік" подала документи на реєстрацію російської вакцини в Україні. За словами Степанова, це дозволить побачити, що собою являє "Супутник V".

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