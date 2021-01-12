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Кулеба о российской COVID-вакцине: "пропаганды больше, чем эффективности"

Киев, Вторник 12 января 2021 12:48
Кулеба о российской COVID-вакцине: "пропаганды больше, чем эффективности"
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия завышает эффективность своей вакцины от коронавируса "Спутник V". Он также назвал все разговоры относительно нее проявлениями гибридной дискуссии.

Об этом Дмитрий Кулеба рассказал в эфире "Завтрака".

"Я хочу четко сказать, что пропагандистские возможности "Спутника" намного превышают его реальные возможности и эффективность. Окончательных результатов исследований относительно "Спутника" нет", - сказал министр.

По словам главы ведомства, это только медицинский показатель, но гораздо важнее для РФ - пропагандистский фактор.

"Нам навязывают мнение, что "вас все бросили, а мы братский народ стоим и готовы помочь", - разъясняет Кулеба.

Он добавил, что Россия таким образом заботится только о навязывании своей пропаганды и идеологий путем поставки своей вакцины от коронавируса на территорию Украины.

Напомним, ранее харьковская компания "Биолек" подала документы на регистрацию российской вакцины в Украине. По словам Степанова, это позволит увидеть, что собой представляет "Спутник V".

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