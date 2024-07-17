Кулеба в годовщину катастрофы MH17: России не удастся избежать ответственности

России не удастся избежать ответственности за сбитие малайзийского лайнера MH17 над Донбассом. К ответственности должен быть привлечен весь командный состав.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в комментарии South China Morning Post.
Глава МИД сделал заявление к десятой годовщине катастрофы MH17.
"Пожизненное заключение виновных в этом преступлении является доказательством того, что России не удастся избежать ответственности. Рано или поздно начавшие эту трагедию тоже должны быть привлечены к ответственности", - сказал Кулеба.
МИД Украины настаивает, что к ответственности должны быть привлечены не только совершившие запуск ракеты, но и весь командный состав.
"Правосудие состоялось, по крайней мере, частично, голландским судом, который установил правду и идентифицировал виновных. Но я думаю, что даже это не полностью успокоило боль родных", - добавил украинский министр.
17 июля 2014 года в небе над Донбассом боевиками так называемой "ДНР" был сбит пассажирский лайнер рейса MH17 Малазийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур.
Boeing был сбит ракетой, запущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук". Комплекс принадлежал 53-й российской зенитно-ракетной бригаде. Она дислоцировалась в Курске, но была направлена на территорию Украины, где сепаратисты и боевики использовали ЗРК против ВСУ.
В результате действий боевиков погибли 298 человек. Большинство жертв - граждане Нидерландов. Также погибли граждане Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Бельгии, Германии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии.
В ноябре 2022 года окружной суд Гааги огласил приговор по делу о сбитом на Донбассе самолете. Трех фигурантов дела признали виновными и назначили пожизненное заключение.
Что известно о назад трагедии на Донбассе, произошедшей 10 лет - в материале РБК-Украина.
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