Кулеба різко відповів на пропозиції запустити "Північний потік-2": нагадує наркоманію

"Це нагадує наркотичну залежність, коли людина каже: "тільки в останній раз!", не усвідомлюючи руйнівних наслідків кожного "останнього разу". Залежність від російського газу вбиває", - підкреслив міністр.

Що передувало

Віце-спікер Бундестагу Вольфганг Кубики закликав відкрити газопровід "Північний потік-2" для заповнення газосховищ на зиму, попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

"Ми повинні відкрити "Північний потік-2" якомога швидше, щоб заповнити наші газові сховища на зиму. Немає вагомих причин не відкривати "Північний потік-2". Якщо таким чином до нас дійде більше газу, можливо, навіть весь гарантований контрактом обсяг, це допоможе людям не мерзнути взимку, і наша промисловість не понесе серйозного збитку", - заявив він в інтерв'ю виданню RND.

Раніше канцлер Олаф Шольц запевнив, що німецькі громадяни отримають від держави допомогу в умовах зростання цін на тепло та енергію. Він пообіцяв, що ніхто не залишиться наодинці з проблемою.

Крім того, у ФРН виключили можливість запуску російського "Північного потоку-2" навіть у випадку складної ситуації в майбутні місяці.