Кулеба про розблокування портів в Україні: гарантій Кремля недостатньо

Україні необхідно отримати гарантії від ООН та третіх країн для вивезення зерна із портів країни. Гарантій виключно Кремля замало.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в інтерв'ю Repubblica .

За словами Кулеби, щоб уникнути катастрофічних наслідків, "розблокування (портів, - ред.) має бути здійснене протягом двох тижнів".

"Односторонньої гарантії Кремля для нас недостатньо. Нам потрібні треті країни, які візьмуть на себе відповідальність за дотримання угоди. Нас також влаштовує втручання ООН. Ми зацікавлені насамперед у тому, щоб зерно потрапило до тих, хто його потребує", - сказав він.

Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що блокуючи українські порти, Росія хоче створити світову продуктову кризу. Наразі Україна не може вивезти близько 90 млн тонн аграрної продукції.

Раніше радник керівника ОП Михайло Подоляк заявляв, що для того, щоб налагодити експорт товарів з України, вкрай не обов’язково покращувати становище Росії та знімати для цього низку санкцій. Достатньо того, щоб Кремль деблокував українські порти.

До цього генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував зняти з Росії низку санкцій в обмін на те, що Кремль розблокує експорт зерна з України.

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