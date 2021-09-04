RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кулеба розповів, чи піднімали в США питання призначення нового посла в Україні

Автор: Мілан Лєліч

Днями відбувся візит української делегації в Вашинтон. Під час нього не йшлося про призначення нового посла США в Україні.

Про це глава міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Він стисло відповів на питання, чи піднімалось питання щодо призначення нового посла США в Україні.

"Не піднімалося", - сказав Кулеба, не додавши жодних уточнень.

Раніше стало відомо, що США не планують призначати спеціального представника від Держдепу з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДмитро Кулеба