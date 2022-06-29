Кулеба розповів, чи змінила Україна свою позицію щодо вступу до НАТО

Україна не переглядала свого наміру вступити в НАТО. Однак бажання однієї лише України недостатньо, Альянс також повинен цього захотіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби в інтерв'ю RFI .

Кулеба зазначив, що євроатлантична інтеграція передбачена Конституцією України і НАТО є найбільш ефективним механізмом безпеки на європейському просторі.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю РБК-Україна голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Олександр Завітневич розповів, що членство в НАТО залишається для України одним з головних завдань. Але в майбутньому країні потрібні й інші військово-політичні союзи.

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