Кулеба розкрив світу істинні причини продовольчої кризи

Глобальна криза продовольства, що насувається на планету, ніяк не пов'язана з накладеними на Росію західними санкціями.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter дипломата.
Очільник українського МЗС спростував тези керівництва РФ про зв'язок антиросійських санкцій і кризи продовольства. Уникнути її допоможе виведення російських військ.
"Єдина причина дефіциту, зростання цін і загрози голоду – це блокування російськими військовими 22 млн тонн українського продовольства на експорт у наших морських портах. Вимагайте від Москви припинення блокади", – написав Кулеба.
Росія оголосила про відкриття т. зв. гуманітарних коридорів у Чорному морі для цивільних суден. Щоправда, в акваторії залишаються бойові кораблі Чорноморського флоту РФ із крилатими ракетами на борту.
До слова, Мінагрополітики відзвітувало про результати посівної кампанії-2022.
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