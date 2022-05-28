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Кулеба розкрив світу істинні причини продовольчої кризи

Фото: Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Глобальна криза продовольства, що насувається на планету, ніяк не пов'язана з накладеними на Росію західними санкціями.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter дипломата.

Очільник українського МЗС спростував тези керівництва РФ про зв'язок антиросійських санкцій і кризи продовольства. Уникнути її допоможе виведення російських військ.

"Єдина причина дефіциту, зростання цін і загрози голоду – це блокування російськими військовими 22 млн тонн українського продовольства на експорт у наших морських портах. Вимагайте від Москви припинення блокади", – написав Кулеба.

Росія оголосила про відкриття т. зв. гуманітарних коридорів у Чорному морі для цивільних суден. Щоправда, в акваторії залишаються бойові кораблі Чорноморського флоту РФ із крилатими ракетами на борту.

До слова, Мінагрополітики відзвітувало про результати посівної кампанії-2022.

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