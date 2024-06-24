Кулеба на Совете ЕС призвал ускорить военные поставки: надо больше Patriot и SAMP/T

Украина все еще нуждается в большем количестве систем ПВО, в частности Patriot. Запад должен ускорить поставки военной помощи.
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на заседании Совета министров иностранных дел ЕС, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.
По словам Кулебы, Украина нуждается в большем количестве систем ПВО Patriot и SAMP/T, постоянных поставках ракет к ПВО, артиллерийских систем и снарядов, ракет дальнего радиуса действия, беспилотников и систем РЭБ.
"Отдельно отметил необходимость ускорения поставок военной помощи, особенно ПВО, наращивания производства оборонной промышленности. Мы можем и должны победить российскую агрессию на украинской земле, чтобы обеспечить долгосрочный мир и стабильность во всей Европе", - рассказал Кулеба о своем выступлении.
Он также отметил, что дополнительное вооружение и поддержка ударов по РФ западным вооружением имели существенное значение для стабилизации ситуации в Харьковской области.
"Последние события в Харьковской области в очередной раз демонстрируют, что украинцы способны побеждать при наличии необходимых средств. Должны обеспечить, чтобы российские самолеты не могли подлетать на расстояние, необходимое для применения управляемых авиабомб", - сказал он.
Недавно в Минобороны Украины сообщали, что благодаря новым пакетам военной помощи от партнеров Украина смогла сократить разрыв в возможностях с РФ. Впрочем, Украине нужно больше систем ПВО.
В частности, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине необходимо 7 систем Patriot, а чтобы закрыть всю страну - всего 25.
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