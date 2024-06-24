Кулеба на Совете ЕС призвал ускорить военные поставки: надо больше Patriot и SAMP/T

По словам Кулебы, Украина нуждается в большем количестве систем ПВО Patriot и SAMP/T, постоянных поставках ракет к ПВО, артиллерийских систем и снарядов, ракет дальнего радиуса действия, беспилотников и систем РЭБ.

"Отдельно отметил необходимость ускорения поставок военной помощи, особенно ПВО, наращивания производства оборонной промышленности. Мы можем и должны победить российскую агрессию на украинской земле, чтобы обеспечить долгосрочный мир и стабильность во всей Европе", - рассказал Кулеба о своем выступлении.

Он также отметил, что дополнительное вооружение и поддержка ударов по РФ западным вооружением имели существенное значение для стабилизации ситуации в Харьковской области.

"Последние события в Харьковской области в очередной раз демонстрируют, что украинцы способны побеждать при наличии необходимых средств. Должны обеспечить, чтобы российские самолеты не могли подлетать на расстояние, необходимое для применения управляемых авиабомб", - сказал он.