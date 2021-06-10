Кулеба просить уряд Італії відкрити країну для українських туристів

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба просить уряд Італії відкрити країну для туристів-українців. Також міністр зазначив, що Україна хоче бачити більше мандрівників з Італії.

Про це він сказав у ході брифінгу.

"Ми з вами живемо в умовах пандемії COVID, тому цю тему ми теж обговорювали. І я звернувся з проханням до уряду Італії, щоб ця країна відкрилася для українських туристів. Ми хочемо бачити більше українських туристів в Італії і більше італійських туристів в Україні", - сказав міністр.

Нагадаємо, міністр закордонних справ і міжнародного співробітництва Луїджі Ді Майо сьогодні знаходиться в Україні з робочим візитом. У програмі візиту є участь в україно-італійському бізнес-форумі.

Він провів зустріч з Кулебою. Ключовими темами переговорів були розвиток політичного діалогу, активізація інвестиційної співпраці, збільшення обсягів торгівлі, підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції України, зміцнення взаємодії у рамках міжнародних організацій.

Як писало РБК-Україна, в Італії протягом 4 червня зробили 600 тисяч щеплень від коронавірусу. Це є рекордним показником за один день.