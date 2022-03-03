Кулеба закликає міжнародних партнерів "закрити небо" над Україною

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до НАТО з проханням про закриття повітряного простору України. За його словами, у разі відмови, "кров українців буде на їхніх руках".

"Ми говоримо партнерам в НАТО, що ви можете скільки завгодно міркувати, як вам уникнути прямого зіткнення з Росією, але якщо ви зараз не допоможете нам зупинити Росію, то пряме зіткнення буде неминучим, тому що ви будете наступними. Ті, хто вважає, що Росія не вирішиться, повинні згадати, що так само вважали, що Росія не зважиться на пряму війну з Україною", - заявив Кулеба.

Глава української дипломатії підкреслив, що вдячний партнерам за допомогу Україні, проте на даний момент потрібні радикальні заходи.

"Зараз є конкретна загроза тому, що наших громадян будуть вбивати з повітря. І якщо ви не підете на радикальні кроки для зміцнення ППО України, то кров наших громадян буде і на ваших руках теж", - резюмував він.