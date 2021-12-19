Кулеба закликав Захід чітко назвати санкції у разі вторгнення РФ в Україну

Дмитро Кулеба сказав, що відсутність деталей "у Вашингтоні, Лондоні і Брюсселі" може змусити російських чиновників засумніватися в серйозності обіцянок заходу діяти у відповідь на можливе вторгнення Росії.

"Вони подумають, що ми просто "бла-бла-бла", - сказав Кулеба в інтерв'ю.

Зауваження Кулеби прозвучали лише через кілька годин після того, як Росія висунула широкі вимоги Сполученим Штатам і НАТО припинити будь-яку експансію на схід і фактично оголосити всі колишні радянські республіки, включаючи Україну, забороненими для західних військових альянсів або співпраці.

"Кулеба закликав США і, можливо, Великобританію, "діяти самостійно", якщо ЄС, який має більш тісні зв'язки з РФ у сфері торгівлі та енергетики, буде пропонувати менш жорсткі заходи. На його думку, Вашингтону і Лондону не слід пом'якшувати" "санкції, прагнучи піти назустріч ЄС", - пише Washington Post.

"Схожа ситуація виникала у мене в дитинстві, коли мама говорила мені: "щось погане трапиться з тобою, якщо зараз же не ляжеш спати". Я кілька разів злякався, а наступного разу запитав: "А що саме станеться?",- сказав Кулеба в інтерв'ю.

Кулеба заявив, що Київ намагається домогтися від Заходу готовності у разі збройного конфлікту Москви з Києвом відключити РФ від системи SWIFT, ввести санкції проти російського держборгу, а також ввести обмежувальні заходи проти оточення президента РФ Володимира Путіна.

"Враховуючи проведені мною неформальні обговорення, вони обговорюють можливість цієї радикальної опції-відключення Росії від SWIFT. Це було б потужно", - сказав міністр.