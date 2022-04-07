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Кулеба закликав НАТО надати більше зброї Україні

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Четвер 07 квітня 2022 09:07
Кулеба закликав НАТО надати більше зброї Україні Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав союзників по НАТО надати більше зброї для підтримки України у війні Росії. Зокрема, він попросив військові літаки, важкі системи ППО, ракети і бронетехніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Кулеба заявив, що на порядку денному його переговорів з союзниками по НАТО і двосторонніх зустрічей три пункти: "зброя, зброя і зброя".

"Ми знаємо, як перемагати, але без стійких і достатніх поставок всієї зброї, запитуваної Україною, ці перемоги будуть супроводжуватися величезними жертвами. Чим більше зброї ми отримаємо, і чим швидше вона надійде в Україну, тим більше людських життів буде врятовано. Тим більше міст і сіл не буде зруйновано, і не буде більше Буча", - заявив Кулеба.

Він також підкреслив, що зараз зброя служить миру.

Міністр додав, що немає відмінності між наступальною і оборонною зброєю - будь-яка зброя, включаючи танки і швидкісні реактивні літаки, буде використана для захисту України.

Він підкреслив, що будь-яка країна, яка проводить таку відмінність, лицемірить.

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