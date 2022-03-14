Кулеба закликав світ бойкотувати компанії, які не пішли з Росії: список

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що попри війну Росії проти України низка компаній все ще продовжують працювати на російському ринку. Він закликав світ бойкотувати їх.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС під час брифінгу.
"Станом на сьогоднішній ранок 209 компаній повністю вийшли з ринку РФ та припинили взаємодію з російськими партнерами. 378 - обмежили роботу частково. Ми цим не задоволені. Ми знаємо ці компанії, знаємо їх маневри, будемо їх дотискати... Є низка великих компаній, які не пішли з Росії", - зазначив Кулеба.
За його словами, мова йде про:
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