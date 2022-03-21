Кулеба закликав Китай зіграти важливу роль у завершенні війни з РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав уряд Китаю зіграти важливу роль у завершенні російського вторгнення в Україну. Він додав, що Київ поділяє позицію Пекіна про необхідність політичного вирішення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра в Twitter .

"Протягом десятиліть українсько-китайські відносини ґрунтувалися на взаємній повазі, розумінні та вигоді. Ми поділяємо позицію Пекіна про необхідність пошуку політичного рішення війни проти України і закликаємо Китай як глобальну державу зіграти важливу роль в цих зусиллях", - написав він.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 26-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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