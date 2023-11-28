Кулеба о позиции Венгрии относительно Украины: договариваемся о том, чтобы был консенсус на совете ЕС

Кулеба напомнил о референдуме 2016 в Нидерландах, на котором голландцы проголосовали против ассоциации с Украиной. Он отметил, что тогда казалось, что это конец вступления Украины в ЕС. Однако были найдены дипломатические решения, которые позволили двигаться вперед.

"Мы работаем над тем, чтобы нам любой вызов с которым мы сталкиваемся, чтобы мы находили дипломатическое решение. С прошлого года вся команда президента демонстрировала, что мы такие решения находим. Но детали вдаваться не буду", - сказал министр.

Кулеба рассказал, что сейчас идут переговоры по консенсусу на совете ЕС и позиции Венгрии по вступлению Украины в ЕС.

"Позиция Венгрии не проста, говорю как есть. Хорошая новость в том, что есть общее понимание в ЕС, что Украина заслужила открытие переговоров, заслужила своими реформами, своей борьбой за себя и ценности ЕС. Но на пути всегда появляется кто-то пытающийся использовать ситуацию в своих интересах", - сказал он.

По его словам, переговоры с Венгрией ведет не только Украина, но и другие европейские партнеры.

"Сегодня мы с коллегами проводили переговоры, кто и как какую коммуникацию будет проводить", - подчеркнул он.

"Зеленый свет" для Украины

Напомним, 8 ноября Европейская комиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении. По словам Урсулы фон дер Ляен, Украина уже выполнила 90% реформ, которых от нее ожидал ЕС. Однако Киев должен и дальше продолжать реформы.

Однако Венгрия уже заявила, что выступит против того, чтобы ЕС начал с Украиной переговоры о вступлении.

В Украине и Брюсселе считают, что Венгрия не сможет бесконечно блокировать вступление Украины в ЕС. А Украина уже ведет переговоры с венгерскими властями, чтобы разрешили споры.

Переговоры по вступлению Украины в ЕС

Напомним, недавно Европейская комиссия обнародовала отчет о прогрессе Украины и других стран-претендентов на пути вступления в Евросоюз.

В частности, ведомство решило рекомендовать начать с Украиной вступительные переговоры, но с условием внедрения указанных в отчете реформ.

Для того чтобы открыть переговоры, нужно согласие всех лидеров стран блока. Они могут обсудить этот вопрос на саммите, который состоится 14-15 декабря.

При этом Венгрия уже открыто выступила против начала вступительных переговоров с Украиной. Будапешт не желает, чтобы наша страна стала членом ЕС до завершения войны с Россией.

Президент Владимир Зеленский считает, что решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в Европейский союз является мотивационным.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.