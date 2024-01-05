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Кулеба объяснил, что такое "план А" для Украины и почему нет "плана Б"

Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

У Украины есть "план А", который включает в себя полное восстановление территориальной целостности Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Instagram.

"Что такое "план А"? "План А" - это полное восстановление территориальной целостности Украины. Это производство оружия в достаточном количестве для того, чтобы Украина могла себя защищать, и в перспективе членство в НАТО, чтобы предотвращать агрессии. И третий элемент - это восстановление экономики Украины и всего разрушенного с использованием замороженных российских активов и инвестиций", - заявил он. 

По словам министра, "план Б", о котором говорят журналисты и эксперты, - это уступка России. 

"Давай теперь поговорим о "плане Б". Мы же все видим, что звучит от разных экспертов и журналистов, какое их видение "плана Б". "План Б" для них - это уступка по крайней мере по одному из озвученных мной пунктов. Для них "план Б" - это согласиться на какие-то территориальные уступки, это отказ помогать Украине получать оружие, это не передавать Украине замороженные активы РФ. Вот о каком "плане Б" говорилось", - заявил Кулеба. 

Он подчеркнул, что такой "план Б" Украине не нужен.

"Поэтому я и говорю, что нет никакого "плана Б". Есть "план А" и мы его придерживаемся", - добавил министр.

Напомним, недавно Кулеба заявлял, что уверен в помощи Западу и не имеет "плана Б".

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