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Кулеба объяснил, когда в Украине наступит "настоящий мир"

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Все украинские города и Крым должны и будут снова в составе Украины, а настоящий мир наступит с восстановлением границ страны.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время конференции по безопасности Черного моря в Бухаресте, пишет РБК-Украина со ссылкой на Крымскую платформу.

"Если вдруг от кого-то вы услышите, что временно оккупированный Крым или другие оккупированные территории Украины могут не вернуться под контроль нашего государства, знайте, мы категорически не согласны с такой позицией. Нет разницы между Симферополем, Донецком или Луганском - это все часть Украины, они должны вернуться домой", - сказал он.

Он напомнил, что первой попыткой России оккупировать часть Украины был конфликт на острове Тузла в Черном море 20 лет назад. А также привел пример участникам, когда молодой лейтенант 9 лет назад открыл огонь по российскому оккупанту. Сегодня он уже полковник и продолжает защищать Украину.

"Эти примеры я привел вам для того, чтобы напомнить - война началась не год назад, а 9 лет назад. Все это время мы защищаем наше государство", - сказал он.

Кулеба подчеркнул, что Украина стремится к миру, но только вернув свои земли.

"Реальный мир - это когда Украина вернет под свой контроль исторические земли. Реальный мир - это когда украинские граждане смогут вернуться к себе домой, в том числе и в ныне оккупированный Крым. Реальный мир - это мирные корабли в Черном море, а не военные. Это то, за что мы боремся", - подчеркнул глава МИД.

Как сообщалось, в "слитых" секретных данных Пентагона содержится оценка США четырех "диких" маловероятных сценариев в ходе войны РФ против Украины.

В частности, в списке в списке: смерть российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, устранение руководства Вооруженными силами РФ и украинский удар по Кремлю.

Напомним, в соцсетях появились "засекреченные военные документы", подробно описывающие планы США и НАТО по наращиванию сил украинской армии перед контрнаступлением. В ОП и украинской разведке назвали документы фейковыми, к тому же считают российскую разведку причастной к инциденту.

Подробнее об "утечке" секретных документов США и последствиях для Украины - читайте в материале РБК-Украина.

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