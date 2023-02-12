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Кулеба объяснил, какие "большие события" ожидаются на годовщину вторжения в Украину

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Киев, Воскресенье 12 февраля 2023 22:13
Кулеба объяснил, какие "большие события" ожидаются на годовщину вторжения в Украину Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

На годовщину полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля произойдут события, которые будут четким сигналом для российского диктатора Владимира Путина. В частности, ожидаются новые санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона.

"В ООН, в Киеве, во многих других столицах мира состоятся разные события, которые пришлют четкий сигнал Путину: если ты играешь в войну на истощение, и думаешь, что время на твоей стороне, ты очень ошибаешься, потому что единство с Украиной растет, и в этой войне ты проигрываешь… К 24 февраля будут новые санкции. Они будут объявлены в разных странах и институциях. Это тоже будет частью этого сигнала", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее Кулеба заявлял, что 23 и 24 февраля по всему миру состоятся большие события, которые Россия точно запомнит.

Также мы писали, что, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Россия может совершить свой последний рывок на годовщину вторжения.

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