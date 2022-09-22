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Кулеба поставил Лаврова на место за оскорбление Зеленского на Совбезе ООН

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Нью-Йорк, Четверг 22 сентября 2022 21:39
Кулеба поставил Лаврова на место за оскорбление Зеленского на Совбезе ООН Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поставил на место главу российской дипломатии Сергея Лаврова за неподобающий выпад в сторону украинского президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Совбеза ООН.

Что сказал Лавров

Лавров во время выступления на сегодняшнем заседании Совбеза ООН начал повторять российские нарративы о "беспределе" и "преступлениях" так называемого "киевского режима", которые по его словам, остаются возможными из-за "покровительства" со стороны США и их союзников.

"США их союзники при попустительстве международных правозащитных институтов восемь лет планомерно покрывают преступления киевского режима, выстраивая свою политику в отношении Зеленского, исходя из известного американского принципа: он, конечно, с*кин сын, но он наш с*кин сын", - сказал Лавров в Нью-Йорке.

Как ему ответил Кулеба

Позднее слово на заседании Совбеза ООН взял Кулеба, заявив, что зал заседаний видел много горячих дискуссий и кризисов за время своего существования, но "объем сегодняшней лжи от российских дипломатов беспрецедентен".

"На самом деле, единственное, что заслуживает реакции в сегодняшнем российском выступлении, из всего потока этой лжи, - это неприемлемый жаргон, использованный российским представителем в отношении президента иностранной страны, президента Украины", - подчеркнул украинский министр.

Кроме того, Кулеба высмеял Лаврова за то, что тот сбежал с заседания Совбеза ООН сразу после завершения своего выступления.

"Я заметил, что российские дипломаты убегают так же мастерски, как российские солдаты", - добавил он.

Напомним, ранее Лавров пофантазировал о победе России в войне против Украины, сколько бы времени на это не пришлось потратить.

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