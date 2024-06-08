Кулеба о поставках ПВО для Украины: два решения уже есть и будут еще

"Я не могу об этом говорить (о поставках средств, - ред.). Но президент работает, это вчера была тоже ключевая тема. Мы работаем, военные работают, все работают. Последние два месяца мы перевернули мир вверх дном для того, чтобы найти решение", - сказал Кулеба.

Он напомнил, что одно решение по поставкам систем уже есть - это батарея Patriot от Германии.

"Также было в публичном пространстве решения по итальянской системам Samp/T. И будут еще решения", - заявил глава МИД.