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Кулеба пообщался с главой МИД Франции: о чем говорили

Фото: Кулеба пообщался с главой МИД Франции (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 3 ноября пообщался по телефону со своей французской коллегой Катрин Колонной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы украинского МИД.

Дипломат отметил, что разговор состоялся после звонка президентов Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона.

"Мы подробно обсудили совместные усилия по мобилизации международной поддержки Украины и преодолению энергетических вызовов в преддверии зимы", - указал Кулеба.

Напомним, 3 ноября Кулеба позвонил коллеге из Швеции Тобиасу Биллстрему. Они обсуждали ужесточение санкций против России и вступление Украины в ЕС.

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ФранцияДмитрий КулебаВойна России против Украины