Кулеба предупредил Индию о "красной линии" из-за сотрудничества с Россией

"Наша задача – передать Нью-Дели простое послание. Когда вы решите сотрудничать с Россией, пожалуйста, знайте, что красной линией для Украины является финансирование российской военной машины", - отметил глава МИД Украины.

Он также заявил, что сотрудничество между Индией и Россией во многом основано на советском наследии.

"Это не то наследие, которое будет храниться веками. Это наследие, которое испаряется", - отметил министр.

По словам Кулебы, Украина намерена укрепить связи с Индией. Он подчеркнул, что обе страны выиграют от расширения торговых и технологических связей.

"Мы заинтересованы в импорте некоторых видов тяжелого машиностроения, которые производит Индия", - сказал он.

Министр иностранных дел также предложил индийским компаниям участие в послевоенном восстановлении Украины.

"После войны Украина станет одной из крупнейших строек мира. Украина хочет, чтобы индийский бизнес принял в этом участие", - отметил Кулеба.