Кулеба поговорил с генсеком НАТО. Призвал сделать шаг к членству Украины в Альянсе

"Я говорил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и поблагодарил его за усилия, направленные на то, чтобы Вильнюсский саммит был успешен для НАТО и Украины. Я также отметил важность сделать шаг к членству Украины, в частности, отказавшись от ПДЧ. Пора согласовать решение НАТО с новой реальностью", - написал Кулеба.

Саммит НАТО в Вильнюсе: Украина хочет получить "сигнал" по членству

Напомним, что саммит НАТО должен пройти 11-12 июля 2023 года в Вильнюсе, столице Литвы, куда был приглашен президент Владимир Зеленский.

Однако он отметил, что Украина не будет участвовать в этом саммите, если на нем страны-члены НАТО не дадут Украине четкий "сигнал" о том, что хотят видеть нашу страну в Альянсе.

При этом сам генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Украина получит этот сигнал.

Однако не все страны-члены Альянса разделяют такое мнение. Хоть некоторые государства, в частности, в Восточной Европе, расположенные ближе к Украине и России, выступают за более конкретный путь присоединения нашей страны к НАТО после завершения войны.

Однако страны-члены Альянса, особенно в Западной и Южной Европе, считают, что ускоренная интеграция Украины может быть "слишком провокационной и рискованной", даже в случае прекращения боевых действий.

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