Кулеба поговорил с госсекретарем США перед саммитом НАТО

"Дмитрий Кулеба провел разговор с Энтони Блинкеном", - говорилось в сообщении МИД.

По данным министерства, во время разговора Кулеба обсудил с Блинкеном предстоящий саммит НАТО, который пройдет на следующей неделе в Вильнюсе.

"Работаем над тем, чтобы финальные решения Вильнюсского саммита стали победой для Украины, НАТО и глобальной безопасности", - добавили в МИД.

Саммит НАТО в Вильнюсе

На саммите Украина хочет получить приглашение вступить в Альянс по окончании войны. Украинский президент Владимир Зеленский считает, что у страны есть все основания для этого.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг надеется, что лидеры стран-членов Альянса подтвердят, что Украина присоединится к НАТО.

К тому же, Украине нужны четкие гарантии безопасности от Запада, которые зафиксируют на бумаге. Страна хочет получить их на период, пока она не станет полноправным членом Североатлантического союза.

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