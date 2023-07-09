Кулеба поговорил с госсекретарем США перед саммитом НАТО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Обсудили предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины.
"Дмитрий Кулеба провел разговор с Энтони Блинкеном", - говорилось в сообщении МИД.
По данным министерства, во время разговора Кулеба обсудил с Блинкеном предстоящий саммит НАТО, который пройдет на следующей неделе в Вильнюсе.
"Работаем над тем, чтобы финальные решения Вильнюсского саммита стали победой для Украины, НАТО и глобальной безопасности", - добавили в МИД.
На саммите Украина хочет получить приглашение вступить в Альянс по окончании войны. Украинский президент Владимир Зеленский считает, что у страны есть все основания для этого.
При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг надеется, что лидеры стран-членов Альянса подтвердят, что Украина присоединится к НАТО.
К тому же, Украине нужны четкие гарантии безопасности от Запада, которые зафиксируют на бумаге. Страна хочет получить их на период, пока она не станет полноправным членом Североатлантического союза.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.