Кулеба поговорил с главой МИД Эстонии о санкциях против России

Глава МИД Дмитрий Кулеба 7 февраля пообщался по телефону со своим эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Украины.

"Имел разговор с другом о путях усиления будущего 10-го пакета санкций ЕС против России и о наших общих следующих шагах по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины", - отметил дипломат.

Кулеба добавил, что военно-политическое руководство РФ должно быть привлечено к ответственности.