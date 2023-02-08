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Кулеба поговорил с главой МИД Эстонии о санкциях против России

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Среда 08 февраля 2023 04:17
Кулеба поговорил с главой МИД Эстонии о санкциях против России Фото: Глава МИД Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Глава МИД Дмитрий Кулеба 7 февраля пообщался по телефону со своим эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Украины.

"Имел разговор с другом о путях усиления будущего 10-го пакета санкций ЕС против России и о наших общих следующих шагах по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины", - отметил дипломат.

Кулеба добавил, что военно-политическое руководство РФ должно быть привлечено к ответственности.

Напомним, глава МИД Украины 7 февраля позвонил государственному секретарю США Энтони Блинкену.

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Дмитрий Кулеба Эстония
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