Кулеба поговорил с главой МИД Эстонии о санкциях против России
Фото: Глава МИД Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Глава МИД Дмитрий Кулеба 7 февраля пообщался по телефону со своим эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Украины.
"Имел разговор с другом о путях усиления будущего 10-го пакета санкций ЕС против России и о наших общих следующих шагах по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины", - отметил дипломат.
Кулеба добавил, что военно-политическое руководство РФ должно быть привлечено к ответственности.
Напомним, глава МИД Украины 7 февраля позвонил государственному секретарю США Энтони Блинкену.
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