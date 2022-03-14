Кулеба подякував Туреччині за миротворчі зусилля у час війни

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поділився подробицями розмови з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Twitter дипломата.
Кулеба поговорив зі своїм "турецьким другом" Чавушоглу. За підсумками розмови міністр висловив вдячність Туреччині за прояв солідарності в непростий час.
"Він проінформував мене про зусилля, що тривають, Туреччини щодо припинення війни Росії проти України. Ми домовилися продовжувати координувати наші спільні кроки для відновлення миру в Україні", – написав дипломат.
Нагадаємо, що очільник МЗС Дмитро Кулеба закликав світ бойкотувати компанії, що не покинули російський ринок.
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