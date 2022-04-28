Кулеба подякував ПАРЄ за підтримку у створенні трибуналу проти Росії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував Парламентській асамблеї Ради Європи за підтримку у створенні міжнародного трибуналу через військову агресію Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Кулеби .

"Вдячний ПАРЄ за вимогу відповідальності за російські військові злочини і підтримку зусиль зі створення спеціального трибуналу ad hoc для злочину агресії", - написав глава МЗС.

Він також звернувся до інших держав із закликом приєднатися до створення трибуналу проти Росії.

"Я закликаю всі держави приєднатися до створення такого трибуналу. Разом ми притягнемо керівництво РФ до відповіді", - підкреслив Кулеба.