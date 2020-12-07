Кулеба: "план Кравчука" щодо Донбасу показує алгоритм від А до Я

Так званий "план Кравчука" щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі показує алгоритм дій від А до Я. Зокрема, від виведення російських військ і передачі контролю над кордоном з Росією до місцевих виборів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, дискусії про дату місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей перевертають ситуацію "догори дригом".

"У чому позитив плану Кравчука? Він показує алгоритм від точки А то точки Я. І тоді можна розраховувати дати, але графік може поплисти в будь-який момент. А перевертати графік і говорити, от, давайте такого-то числа проведемо вибори, і під це все підведемо - так не спрацює", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, "план Кравчука" містить детальний процес передачі Україні контролю над кордоном. Згідно з ним, кордон переходить під контроль Києва до старту виборчої кампанії місцевих виборів в ОРДЛО. Також передбачається повна демілітаризація окремих районів з виведенням найманців.

Однак переговори не просуваються, оскільки Росія у ТКГ підтримала неприйнятний план щодо Донбасу, запропонований бойовиками.