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Кулеба переговорил со Столтенбергом, призвал удвоить усилия в помощи Украине

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Дмитрий Кулеба провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны затронули ряд вопросов, в том же числе усиление помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра.

Как отметил Кулеба, во время переговоров он поблагодарил Столтенберга за усилия, которые были направлены на обеспечение поддержки Украины со стороны НАТО. В то же время он отметил важность удвоения международных усилий, направленных на увеличение и ускорение поставок оружия, а также боеприпасов нашим военнослужащим. 

"Мы скоординировали позиции накануне заседания Совета Украина-НАТО в апреле. Украина приветствует усилия, направленные на усиление роли НАТО в обеспечении Украины всем необходимым для отражения российской агрессии", - добавил глава МИД. 

Снаряды для Украины

В феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла 800 тысяч артиллерийских боеприпасов на военные нужды Украины: полмиллиона калибра 155 мм и 300 тысяч калибра 122 мм. Однако для их закупки нужно было собрать средства.

Инициативу поддержали Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада и Франция. В частности, 6 марта Германия выделила трехзначную миллионную сумму на закупку боеприпасов, а Норвегия выделила более 150 млн долларов.

После этого президент Чехии, что закупленные в третьих странах мира 800 тысяч артснарядов, могут быть поставлены Украине в течение нескольких недель.

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