Кулеба про переговори в Женеві: Захід не піде на гарантії нерозширення НАТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував вчорашні переговори в Женеві щодо "гарантій безпеки" між Росією і США. На його думку, Росії дали зрозуміти, що вона не має права голосу в питанні членства України в НАТО, а відмова від розширення Альянсу на схід стала б стратегічною поразкою.

Про це він заявив у коментарі РБК-Україна .

За його словами, докладні висновки ще рано робити, оскільки ще будуть переговори в рамках засідань Ради Росія-НАТО та Постійної ради ОБСЄ.

"У той же час, загальна картина вже вимальовується. Російська Федерація ініціювала переговори про так звані "гарантії безпеки", щоб максимально підвищити ставки, висуваючи заздалегідь неприйнятні вимоги", - зазначив Кулеба.

Він підкреслив, що цинізм ситуації в тому, що Росія хоче гарантії безпеки в той час, коли її армія "брязкає зброєю" біля українського кордону, тримає в заручниках Крим і воює на Донбасі. Крім того, російські спецслужби підривають безпеку на кордоні Білорусі з Польщею та Литвою, а поставки газу перетворюються на інструмент зовнішньої політики

"Росія не має права голосу з питання членства України в НАТО. Це "червона" лінія, яку не перетне ані Україна, ані наші партнери. Колективний Захід не піде на надання Росії "юридичних гарантій" про нерозширення Альянсу на схід, оскільки це стало б його стратегічною поразкою", - додав Кулеба.

Він також зазначив, що Росії в Женеві послали сигнал про те, що не буде ніяких домовленостей по Україні без України.

"Україна займає принципову позицію: скільки б разів не ходили по колу російські дипломати, лінія старту для обговорення гарантій безпеки на євроатлантичному просторі повинна починатися з деескалації Росією безпекової ситуації поблизу українського кордону і виходу Росії з Донбасу і Криму. Радий бачити, що наша наполеглива робота дає результат: серед партнерів зростає розуміння, що безпека євроатлантичного простору неможлива, поки Україна в небезпеці", - сказав міністр.