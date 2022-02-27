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Кулеба про переговори України з Росією: може бути мир, але ми не капітулюємо

Автор: Сергей Новиков

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував переговори між Україною і Росією, які сьогодні пройдуть на українсько-білоруському кордоні. Він виключив можливість капітуляції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг для іноземних медіа.

"Немає нічого поганого в переговорах. І ми будемо раді, якщо результатом цих переговорів стануть мир і кінець війни. Але, я знову це підкреслюю, ми не здамося, ми не капітулюємо, ми не віддамо жодного сантиметра нашої території", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський домовився про переговори з російською делегацією на українсько-білоруському кордоні. Олександр Лукашенко обіцяв, що делегація з Києва буде в цілковитій безпеці.

Як розповіло РБК-Україна інформоване джерело, українська сторона не піде ні на які поступки.

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Дмитро КулебаВійна Росії проти України