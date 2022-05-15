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Кулеба про переговори з РФ: ми не дозволимо дипломатії продовжувати страждання українців

Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився скептично з приводу можливої домовленості з Росією про режим припинення вогню. Київ не дозволить дипломатії продовжувати страждання українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

"Немає нічого поганого в припиненні вогню, якби воно було першим кроком до рішення, при якому українська державна територія була б звільнена", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що Україна готова до дипломатії, але не дозволить, щоб "дипломатія просто продовжувала наші страждання і відкладала наступний етап війни".

Нагадаємо, нещодавно президент зазначав, що Україна може повністю припинити переговори з Росією. Причиною для цього стане вбивство полонених мирних жителів і військових.

При цьому російський президент Путін заявляв, що переговори України і РФ нібито знаходяться в глухому куті.

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Дмитро Кулеба