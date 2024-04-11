Кулеба о Patriot: одна ночь в Харькове - изменила бы мнение тех, от кого зависят поставки

Как отметил Кулеба, этой ночью террористы запустили против Украины более 80 ракет и БпЛА. В первую очередь враг целился в объекты критически важной гражданской инфраструктуры. В частности, шесть из воздушных целей были баллистическими ракетами.

Министр отметил, что Украина является единственной страной в мире, которая подвергается баллистическим ударам. Именно на территории нашей страны сегодня есть место для американских ЗРК Patriot.

"Я уверен, что если бы те, от кого зависит их предоставление Украине, провели хотя бы одну ночь в Харькове, все необходимые решения были бы приняты быстро. И я был бы готов ехать вместе с ними", - добавил Кулеба.

Атака на Украину в ночь на 11 апреля

Этой ночью террористы в очередной раз прибегли к комбинированному удару против нашей страны. Основным направлением была Львовская область.

В общем враг применил 82 средства воздушного нападения:

20 крылатых ракет Х-101/Х-555;

6 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

12 зенитных управляемых ракет С-300;

40 ударных БпЛА типа Shahed-131/136;

4 управляемые авиационные ракеты Х-59.

К отражению нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска Воздушных сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы.

Всего было уничтожено 57 воздушных целей:

16 крылатых ракет Х-101/Х-555;

39 ударных БпЛА типа Shahed-131/136;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

В том же числе, во время массированной атаки террористы полностью разрушили Трипольскую ТЭС, которая расположена в Киевской области.