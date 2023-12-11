Кулеба оценил последствия, если решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС отложат

"Из интересного было обсуждение последствий, если это решение не будет принято. И сами члены ЕС в своих выступлениях подчеркивали, что это решение нужно принять не ради Украины, а ради самого Европейского союза и его безопасности и его процветания. И если такое решение не будет принято - это будет удар по ЕС", - сказал он.

По словам министра, Украина соглашается с этими оценками и продолжает работать на всех уровнях со всеми причастными для того, чтобы обеспечить консенсус по этому поводу.

"В любом случае это решение все равно состоится. Если кто-то хочет, чтобы оно произошло не на этой неделе, а через несколько недель, или через несколько месяцев, то это плохо, но это решение все равно будет. Потому что нельзя остановить ход истории. А история движется очень просто - Украина будет членом ЕС. Это только вопрос времени и цены. И наша с вами задача сделать цену как наименьшей, а время самым коротким", - отметил глава МИД.

Саммит лидеров ЕС

14-15 декабря состоится саммит лидеров Европейского союза. Там европейские лидеры должны определиться по перспективам интеграции Украины, Молдовы и Грузии в ЕС.

В частности, по данным корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, Венгрия будет блокировать вопрос о начале переговоров Украины о вступлении. Кроме того, как пишет Euractiv, начало переговоров о вступлении Украины в ЕС могут отложить до марта 2024 года именно из-за позиции Венгрии.

Напомним, для таких глобальных решений, как например, начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, нужно именно единогласное "за" всех стран-членов блока. В связи с этим, дипломаты ЕС сейчас ищут варианты, как обойти вето Будапешта по Киеву на саммите. Подробнее - в материале РБК-Украина.