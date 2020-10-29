Кулеба про відносини між Україною та Угорщиною: це американські гірки

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав американськими гірками відносини між Україною та Угорщиною. За його словами, Україна готова на конструктивний діалог з Угорщиною, попри недавній конфлікт через вибори.

Про це заявив на брифінгу Кулеба.

Міністр зазначив, що за останній рік в України було багато позитивних моментів у відносинах з Угорщиною. Додавши, що завдання дипломатів - виходити з будь-якого піку і продовжувати розвивати відносини.

"Іноді відносини між двома державами нагадують американські гірки. Повільно вгору, то різко вниз. Але після різкого падіння вниз є можливість знову піднятися вгору і опинитися на фініші. Я думаю, що це порівняння правомірно може застосовуватися до україно-угорських відносин", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що, попри готовність до діалогу, Україна не буде спускати спроби нешанобливо ставитися до українського суверенітету та національних інтересів.

"Україна налаштована на співпрацю з усіма країнами-членами ЄС і НАТО. Але це не означає, що ми будемо пропускати спроби зневажливо поставитися до наших національним інтересам", - сказав міністр.

Також Кулеба додав, що питання зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном з порядку денного не знімається.

"Ніхто відносини між країнами не припиняв. Так, зараз важкий емоційний і політичний момент. Але давайте дамо емоціям вщухнути", - заявив глава МЗС.

Нагадаємо, в день місцевих виборів міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах політичну силу "Партія угорців України". При цьому раніше МЗС України неодноразово фіксувало агітацію з боку угорських офіційних осіб на місцевих виборах на Закарпатті. У відповідь на це МЗС України викликало вручило ноту протесту угорському послу.

Також РБК-Україна писало, що МЗС України заборонило в'їзд двом угорським чиновникам через скандал на виборах.

У відповідь глава МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав таке рішення української сторони "недружнім кроком".