Кулеба: у випадку скасування санкцій проти РФ Україні мають виплатити компенсацію

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що в разі скасування санкцій проти Російської Федерації Україна повинна буде отримати компенсації. Про це він повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

При цьому він додав, що першочергове завдання полягає в тому, щоб не допустити зняття санкцій проти Росії.

"Є агресія, є порушення однією країною базового правового порядку всього континенту, тому були введені санкції. Якщо ви вирішили зняти безпідставно - тоді потрібні якісь компенсатори. Але перше завдання - це не допустити зняття санкцій", - заявив Кулеба.

Також Кулеба додав, що завдання дипломатії й політики полягає в тому, щоб отримати макимальную вигоду в обмін на порушення обіцянки.

"Ми взагалі живемо в епоху "broken promises" - порушених обіцянок. Зараз обіцянки руйнуються одні за іншими, на всіх рівнях. Ми повинні розуміти, що в будь-який момент будь обіцянку може бути порушено. Але в цьому і завдання дипломатії і політики, щоб не допустити цього, або ж отримати максимальну вигоду в обмін на порушення обіцянки. Так влаштована політика. Звичайно ж, сказати: "Хлопці, ну ми розуміємо, що ви нам нічого не повинні. Ви там зняли санкції. Ну хоч спасибі, що підтримали п'ять років - і на тому спасибі", - так не слід робити", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури України Владислав Криклій в ефірі ток-шоу "Право на владу" заявив, що Росія повинна буде виплатити Україні репарації після деокупації Донбасу. У відповідь на це прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков підкреслив, що РФ може виділити гроші на відбудову Донбасу, проте це залежить від того, яким шляхом піде врегулювання в регіоні.