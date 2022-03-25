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Кулеба спростував заяву Ердогана щодо прогресу в переговорах з РФ

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спростував заяву президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана щодо переговорів України з Росією. Він запевнив, що сторони поки не досягли ніякого консенсусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Кулеби Українській правді.

"Немає жодного консенсусу з Росією щодо згаданих президентом Туреччини чотирьох пунктів. Зокрема, єдиною державною мовою в Україні є і буде українська. Та й загалом класифікація ключових тем переговорів на чотири або іншу кількість пунктів є некоректною. У підгрупах делегацій одночасно обговорюється багато різних питань", - зазначив міністр.

Кулеба підкреслив, що переговорний процес йде складно, українська сторона не погодиться на поступки та не відмовиться від своїх умов. Зокрема, серед вимог України - припинення вогню, гарантії безпеки та територіальної цілісності.

"Україна буде продовжувати діалог з Туреччиною та усіма іншими зацікавленими сторонами, аби відновити мир на українській землі. Сподіваємося, що Туреччина, як друг і стратегічний партнер України, буде також продовжувати підтримку на усіх треках", - додав очільник МЗС.

Він нагадав, що важлива складова у переговорному процесі - це санкції, які допомагають зупинити російську агресію на території України.

"Така тристороння стратегія - санкції, військова підтримка, переговори - не повинна ніким ставитися під сумнів", - акцентував Кулеба.

Нагадаємо, лідер Туреччини Ердоган заявив про досягнення певного консенсусу щодо чотирьох з шести пунктів переговорів між Україною та Росією.

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