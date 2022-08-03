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Кулеба пояснив, в чому важливість цьогорічного саміту Кримської платформи

Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Цьогорічний саміт Кримської платформи покаже скільки країн підтримують цілі України щодо Криму.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в інтерв'ю для "Укрінформу".

"Дуже важливо зрозуміти: що б не було і як би не було складно, ми завжди повинні думати стратегічно - прийде момент, коли ми деокупуємо свої території. І саміт Кримської платформи – це сигнал якраз про це. Не буде такого моменту в історії, коли нам буде "не до Криму", "не до Лисичанська" чи якогось іншого міста, яке наразі тимчасово окуповане. Так, йдеться про дипломатію, але ми про це говоримо", - заявив міністр.

За словами Кулеби, у деяких столицях України почав з'являтися неформальний наратив про те, що "Крим - це, безумовно, Україна, але ви з Кримом особливо обережно, тому що це оголений нерв Росії".

"Тому ми хочемо ще раз застовбити, що Крим - це Україна, і ми будемо говорити про нього що захочемо і робити що захочемо. Це принциповий момент", - додає Кулеба.

Як пояснив міністр, цьогорічний саміт Кримської платформи покаже наскільки партнери готові підтримувати цей дискурс і наші цілі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за словами президента України Володимира Зеленського, саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня в режимі онлайн.

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