Кулеба пояснив, в чому важливість цьогорічного саміту Кримської платформи

"Дуже важливо зрозуміти: що б не було і як би не було складно, ми завжди повинні думати стратегічно - прийде момент, коли ми деокупуємо свої території. І саміт Кримської платформи – це сигнал якраз про це. Не буде такого моменту в історії, коли нам буде "не до Криму", "не до Лисичанська" чи якогось іншого міста, яке наразі тимчасово окуповане. Так, йдеться про дипломатію, але ми про це говоримо", - заявив міністр.

За словами Кулеби, у деяких столицях України почав з'являтися неформальний наратив про те, що "Крим - це, безумовно, Україна, але ви з Кримом особливо обережно, тому що це оголений нерв Росії".

"Тому ми хочемо ще раз застовбити, що Крим - це Україна, і ми будемо говорити про нього що захочемо і робити що захочемо. Це принциповий момент", - додає Кулеба.

Як пояснив міністр, цьогорічний саміт Кримської платформи покаже наскільки партнери готові підтримувати цей дискурс і наші цілі.