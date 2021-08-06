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Участь у саміті Кримської платформи підтвердили вже 33 країни, - Кулеба

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П'ятниця 06 серпня 2021 13:21
Участь у саміті Кримської платформи підтвердили вже 33 країни, - Кулеба Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Вже 33 країни підтвердили участь у саміті Кримської платформи, який запланований на кінець серпня. Сьогодні ще один президент поінформував, що приїде до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби у Twitter.

Він наголосив, що міжнародна підтримка Кримської платформи зростає і нові підтвердження неодмінно будуть.

"Сьогодні отримали ще одне підтвердження: +1 президент приїде до Києва на установчий саміт Кримської платформи. Загальна кількість учасників зросла до 33", - повідомив Кулеба.

Раніше Кулеба заявляв, що Росія шантажем і погрозами намагається змусити глав держав відмовитися від участі в саміті Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня.

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Крим Саміт Дмитро Кулеба
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