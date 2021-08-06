Участь у саміті Кримської платформи підтвердили вже 33 країни, - Кулеба
Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Вже 33 країни підтвердили участь у саміті Кримської платформи, який запланований на кінець серпня. Сьогодні ще один президент поінформував, що приїде до Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби у Twitter.
Він наголосив, що міжнародна підтримка Кримської платформи зростає і нові підтвердження неодмінно будуть.
"Сьогодні отримали ще одне підтвердження: +1 президент приїде до Києва на установчий саміт Кримської платформи. Загальна кількість учасників зросла до 33", - повідомив Кулеба.
Раніше Кулеба заявляв, що Росія шантажем і погрозами намагається змусити глав держав відмовитися від участі в саміті Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня.