Кулеба пояснив 10 кроків Зеленського щодо виконання Мінських угод

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, чи проглядаються якісь сутнісні зрушення щодо Мінських переговорів. Останнім часом ТКГ була такою собі заїждженої платівкою, і здавалося, в ній нічого не доб'єшся, але потім домовилися про нове перемир'я.

За його словами, якщо говорити в цілому про врегулювання, то в Тристоронній контактній групі більшість ключових рішень вже готові до прийняття.

"Там вже нема про що говорити, воно вже стільки разів все обговорено і написано. Там немає потреби в переговорах, потрібне тільки зелене світло від Москви, як і у випадку із заявою про відданість режиму припинення вогню. Але те, що відбувається, це здебільшого складно назвати переговорами з боку Росії і їх маріонеток. Більш доречна характеристика - заговорювання процесу", - заявив він.

Він також пояснив, що це за 10 кроків з виконання Мінських угод, про які заявив Володимир Зеленський.

"Це комплексна спроба зрушити з мертвої точки переговорний процес. Але по суті, ці 10 кроків не змінюють ні Мінських домовленостей, ні формату функціонування ТКГ або Нормандського формату", - заявив Кулеба.