Кулеба обговорив з генсеком ООН розширення гуманітарних операцій в Україні

"Ми згодні з тим, що Росія повинна негайно припинити вогонь і дозволити гуманітарні коридори для евакуації мирних жителів. Я закликав ООН збільшити обсяг гуманітарної допомоги Україні", - розповів глава МЗС про телефонні переговори з Гутеррішем.

Також сторони обговорювали виконання резолюції Генасамблеї ООН"Російська агресія проти України".

Генсек ООН, своєю чергою, в Twitter підтвердив переговори з Кулебою та "підкреслив прихильність ООН до розширення масштабів гуманітарних операцій".

Гутерріш і глава МЗС України також обговорили умови доступу гуманітарної допомоги до нужденних і безпечної евакуації мирних жителів, у тому числі іноземців із зон бойових дій.