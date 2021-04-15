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Кулеба обговорив з представником Конгресу США протидію Росії

Новость на русском → Україна, Четвер 15 квітня 2021 22:09
Кулеба обговорив з представником Конгресу США протидію Росії Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з головою Комітету закордонних справ Палати представників США Грегорі Міксом протидію російській агресії. Ключовою темою розмови було зміцнення стратегічного партнерства України та США.

Про це повідомила прес-служба МЗС України.

Кулеба відзначив особливу роль Конгресу США у посиленні санкційного тиску на Росію, зокрема з метою блокування завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

"Сторони відзначили спільність поглядів на загрози, які цей геополітичний проєкт РФ несе для енергетичної безпеки Європи", - розповіли в МЗС.

Глава українського МЗС також подякував за двопартійну підтримку України та готовність США рішуче реагувати на дії Росії.

Крім того, голова Комітету закордонних справ Палати представників США погодився приїхати в Україну з офіційним візитом, коли дозволить ситуація з пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, нещодавно Кулеба зустрівся з главою Держдепу США. Український міністр закликав США стримати Росію від подальшої агресії проти України.

Після цього посилення російської агресії проти України стало темою розмови керівника Держдепу США з главою європейської дипломатії.

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