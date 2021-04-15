Кулеба обговорив з представником Конгресу США протидію Росії
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з головою Комітету закордонних справ Палати представників США Грегорі Міксом протидію російській агресії. Ключовою темою розмови було зміцнення стратегічного партнерства України та США.
Кулеба відзначив особливу роль Конгресу США у посиленні санкційного тиску на Росію, зокрема з метою блокування завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".
"Сторони відзначили спільність поглядів на загрози, які цей геополітичний проєкт РФ несе для енергетичної безпеки Європи", - розповіли в МЗС.
Глава українського МЗС також подякував за двопартійну підтримку України та готовність США рішуче реагувати на дії Росії.
Крім того, голова Комітету закордонних справ Палати представників США погодився приїхати в Україну з офіційним візитом, коли дозволить ситуація з пандемією коронавірусу.
Нагадаємо, нещодавно Кулеба зустрівся з главою Держдепу США. Український міністр закликав США стримати Росію від подальшої агресії проти України.
Після цього посилення російської агресії проти України стало темою розмови керівника Держдепу США з главою європейської дипломатії.