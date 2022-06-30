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Кулеба обговорив з главою МЗС Ірану російські удари з Каспійського моря

Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

У розмові з міністром закордонних справ Ірану Хосейном Аміром Абдоллахіяном глава МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що РФ порушує Конвенцію про статус Каспійського моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС України Дмитра Кулебу.

"Поговорив з міністром закордонних справ Ірану Хосейном Аміром Абдоллахіяном, який поінформував мене про останні контакти Ірану з Росією. Ми обмінялися думками щодо широкого кола двосторонніх питань. Я наголосив, що РФ порушує Конвенцію про статус Каспійського моря, обстрілюючи Україну ракетами з цього регіону", - написав Кулеба.

Як повідомили в МЗС, Україна закликає держави Каспійського регіону докласти максимальних зусиль, аби змусити РФ дотримуватися своїх міжнародно-правових зобовязань, зокрема Конвенції про правовий статус Каспійського моря.

У відомстві наголосили, що ракетні удари, які завдає Росія по об’єктах цивільної інфраструктури українських міст з регіону Каспію, грубо порушують положення конвенції.

"Закликаємо країни-учасниці конвенції спонукати Росію припинити використання акваторії Каспійського моря для продовження збройної агресії проти України, а також унеможливити подальшу мілітаризацію регіону та втягування його у збройний конфлікт", - йдеться в повідомленні МЗС.

Нагадаємо, протягом 25-26 червня російські війська завдали масованих ракетних ударів по Україні. Розвідка показала з яких напрямків і куди було завдано ракетних ударів.

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