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Кулеба обговорив з Блінкеном посилення дипломатичного тиску на Росію

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Субота 19 березня 2022 00:38
Кулеба обговорив з Блінкеном посилення дипломатичного тиску на Росію Дмитро Кулеба (Фото: РБК Україна)
Автор: Константин Широкун

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба обговорив з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном кроки з припинення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Дмитра Кулеби.

У розмові Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен зійшлися на думці, що для становлення миру в Україні вкрай важливо і далі зміцнювати обороноздатність країни, а також посилювати тиск на Росію з використанням всіх доступних дипломатичних інструментів.

Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 24-й день війни читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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