Кулеба обговорив з Блінкеном посилення дипломатичного тиску на Росію
Дмитро Кулеба (Фото: РБК Україна)
Глава українського МЗС Дмитро Кулеба обговорив з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном кроки з припинення війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Дмитра Кулеби.
У розмові Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен зійшлися на думці, що для становлення миру в Україні вкрай важливо і далі зміцнювати обороноздатність країни, а також посилювати тиск на Росію з використанням всіх доступних дипломатичних інструментів.
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