Кулеба звернувся до Росії: зупиніть фабрику фейків

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на фейкові російські заяви про нібито агресію з боку українських військових. Він закликав Росію зупинити свою фабрику фейків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку глави МЗС.
"Категорично спростовую дезінформацію РФ. Україна: не нападала на Донецьк, Луганськ, не надсилала диверсантів чи БТРи через кордон, не обстрілювала територію РФ чи КПП на кордоні, не вчиняла диверсій, не планує подібних дій. Вимагаю від РФ негайно зупинити фабрику фейків", - заявив Кулеба.
Новина доповнюється...
Нагадаємо, сьогодні Росія звинуватила Україну у нібито обстрілі прикордонного пункту.