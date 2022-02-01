Кулеба звернувся до Німеччини: зі складної ситуації можна вийти, тільки прийнявши важкі рішення

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до Німеччини з чітким посланням. За його словами, Берлін може вийти зі складної ситуації, тільки прийнявши складні рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Кулеби польському виданню Rzeczpospolita .

"Наші відносини з Німеччиною набагато ширші. Я довіряю міністру закордонних справ Німеччини (Анналені Бербок - ред.)", - сказав Кулеба.

При цьому він зазначив, що Україна не згодна з Німеччиною з багатьох ключових питань. Серед них міністр виділив позицію Берліна щодо "Північного потоку-2" та постачання зброї українським військовим.

"У мене є дуже чітке послання для Німеччини: з надзвичайно складної ситуації можна вийти, тільки прийнявши дуже важкі рішення. Ми не розв'яжемо цю проблему, тільки продовжуючи поточну політику. Сподіваюся, в Берліні це зрозуміють, що ми зможемо з ними конструктивно працювати", - резюмував Кулеба.