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Кулеба звернувся до Німеччини: зі складної ситуації можна вийти, тільки прийнявши важкі рішення

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до Німеччини з чітким посланням. За його словами, Берлін може вийти зі складної ситуації, тільки прийнявши складні рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Кулеби польському виданню Rzeczpospolita.

"Наші відносини з Німеччиною набагато ширші. Я довіряю міністру закордонних справ Німеччини (Анналені Бербок - ред.)", - сказав Кулеба.

При цьому він зазначив, що Україна не згодна з Німеччиною з багатьох ключових питань. Серед них міністр виділив позицію Берліна щодо "Північного потоку-2" та постачання зброї українським військовим.

"У мене є дуже чітке послання для Німеччини: з надзвичайно складної ситуації можна вийти, тільки прийнявши дуже важкі рішення. Ми не розв'яжемо цю проблему, тільки продовжуючи поточну політику. Сподіваюся, в Берліні це зрозуміють, що ми зможемо з ними конструктивно працювати", - резюмував Кулеба.

Нагадаємо, Німеччина виключає можливість постачання летальної зброї Україні, оскільки в країні діє заборона на експорт зброї в кризові регіони.

Відзначити, Польща розчарована діями Німеччини на тлі загрози вторгнення Росії в Україну.

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ГерманияДмитро Кулеба