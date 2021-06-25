Кулеба про звернення Євроради до Росії: реалістичний підхід замість незаслужених подарунків

У Європейській раді назвали виконання Мінських домовленостей ключовою умовою для зміни політики ЄС щодо Росії. Україна вважає це "реалістичним підходом".
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє МЗС України.
Міністр вважає "незаслуженими подарунками" спроби запросити президента Володимира Путіна на саміт ЄС.
"Я вдячний Європейській раді за заклик до Російської Федерації взяти на себе цілковиту відповідальність за повне виконання Мінських домовленостей як ключову умову будь-якої суттєвої зміни політики ЄС щодо РФ. Це реалістичний підхід замість незаслужених подарунків", - зазначив Кулеба.
Глави держав та урядів ЄС в ніч на 25 червня ухвалили висновки Європейської ради по зовнішніх відносинах, які, зокрема, охоплюють бачення щодо подальших відносин між ЄС і Росією на основі п’яти керівних принципів, що були визначені у 2016 році.
Нагадаємо, 23 червня, Financial Times з посиланням на дипломатичні джерела повідомила про ініціативу Ангели Меркель запросити на саміт глав держави ЄС Володимира Путіна. Її підтримав французький лідер Еммануель Макрон.
Водночас, прем'єр Нідерландів відмовився від участі в саміті ЄС, якщо там буде Путін. Цю відмову пов'язують із катастрофою МН17 на Донбасі.
В результаті, ініціатива щодо відновлення діалогу ЄС-РФ на найвищому рівні не була підтримана.