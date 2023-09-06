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Кулеба обсудил ракеты ATACMS с Блинкеном: опция остается открытой

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил возможные поставки дальнобойных ракет ATACMS с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы украинского МИД на совместной пресс-конференции с главой Государственного департамента США.

"Подробно обсудили предоставление ракет ATACMS (Украине - ред.). Эта опция остается открытой. Надеюсь, что дискуссии в Администрации США приведут к положительному решению", - заявил Кулеба по итогам переговоров с Блинкеном. 

ATACMS для Украины

Напомним, Украина уже с прошлого года просит США о передаче дальнобойных ракет ATACMS, которые способны бить по целям на расстоянии до 300 километров. 

Такие ракеты наша страна может использовать при помощи реактивных систем залпового огня HIMARS, которые ранее уже передали США. 

Еще несколько недель назад глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли рассказал, что президент Джо Байден пока не дал окончательный ответ на просьбы Украины о передаче ATACMS

 

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