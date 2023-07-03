Кулеба обсудил с главой МИД Франции вступление Украины в НАТО

По его словам, темой разговора был Вильнюсский саммит НАТО и будущее вступление Украины в Альянс.

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Путь Украины в НАТО

Напомним, во время полномасштабного российского вторжения Украина подала официальную заявку на вступление в НАТО. Члены НАТО и генсек Йенс Столтенберг неоднократно отмечали, что Украина не присоединится к Альянсу, пока идет война.

Напомним, что 11-12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украинские власти отмечают, что хотят получить от Альянса сигнал, в частности четкий график вступления или гарантии безопасности.

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